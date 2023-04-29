На жаль, найчастіше втрати української армії пов’язані з тим, що поранені захисники помирають від втрати крові. І хоч медики надають їм допомогу за першої ж можливості, часто на фронті виникають складнощі саме під час наступного етапу – при транспортуванні до найближчих лікарень, які зазвичай розташовані за десятки кілометрів від зони бойових дій. А кожна хвилина – це життя нашого захисника чи захисниці.

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Для того, щоб допомогти зменшити кількість трагічних смертей військових на фронті, у Києві зараз обладнують мобільний шпиталь. Роблять це волонтери та військові за пожертви румунського народу. Невдовзі шпиталь перевезуть на Схід, де він і виконуватиме своє основне завдання.

Тож зараз на одному зі столичних підприємств кипить робота. Там триває обладнання усіх необхідних складових мобільного шпиталю – бронювання автівок, оснащення мобільної операційної та машини логістики усім необхідним. Мета цього проєкту проста, але водночас надзвичайно важлива – зберегти якомога більше життів.

24 Канал поспілкувався з військовими та волонтерами, які є ініціаторами створення мобільного шпиталю. Також ми побачили, як виглядатиме мобільний стабілізаційний пункт, який буде рятувати життя наших воїнів. Про те, як з’явилася ідея шпиталю, як вдалося реалізувати її та чому це так важливо – читайте в нашому ексклюзивному репортажі.

Зійшлись зірки: як "Рум", "Ангел" і Раду почали працювати разом

Проєктом зі створення мобільного шпиталю керують троє людей – українсько-румунський військовий з позивним "Рум", доброволець та парамедик з позивним "Ангел", румунський волонтер і громадський діяч Раду Хоссу.

Зараз їх об’єднує одна спільна мета і не скажеш, що познайомилися вони не так вже й давно. "Рум" та Раду познайомилися, коли військовий звернувся до волонтера за допомогою для свого підрозділу. З "Ангелом" "Рум" спершу побачився безпосередньо на фронті, а ближче познайомився на одній із заправок, на якій вони зустрілися випадково.

"Рум" каже, що це просто зійшлися зірки, адже ці знайомства були випадковими. Однак згодом переросли у велику спільну роботу. Саме про неї далі і поговоримо.

"Ангел", "Рум" та Раду Хоссу (зліва на право) / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Шпиталь у пам'ять про загиблого друга-військового, що рятуватиме життя інших

Реалізація будь-якої масштабної ідеї у наш час потребує ресурсів. У випадку з мобільним шпиталем – великих коштів, за які треба все придбати, зібрати, відправити у район виконання завдань та обслуговувати.

Фінансову підтримку проєкту надав румунський народ. Раду Хоссу у своїх соцмережах анонсував збір для мобільного шпиталю і за невеликий проміжок часу йому вдалося зібрати 130 000 євро. Сприяло в цьому зборі те, що Раду у своїх соцмережах багато розповідає про війну в Україні, чим привернув до себе увагу в рідній країні.

Ось такий постер на мобільному шпиталі нагадує про те, що румунський народ разом з Україною / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Раду Хоссу від початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні, адже переконаний, що зараз усі повинні об'єднатися довкола нашої держави з кількох простих причин – якби Росії вдалося втілити її задум, то під загрозою б опинилися інші країни, в тому числі й Румунія. Крім того, перемога агресора дала б поштовх іншим авторитарним режимам, що, маючи зброю, можна безкарно вести війни та захоплювати чужі території.

Раду Хоссу активно допомагає Україні / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Ідея самого проєкту належить "Ангелу". Минулої осені він звернувся до "Рума", щоб той спитав у Раду, чи не міг би він допомогти з реалізацією такого масштабного задуму. Раду попросив кілька днів на роздуми. Через 2 дні волонтер почув трагічну звістку – на фронті загинув його добрий друг Олег Губаль з Ужгорода.

Раду з теплом згадує Олега. Пригадує, що він часто будив його вранці, щоб той ішов їсти, коли вони жили в одному будинку на Харківщині. Раду не військовий, тому необхідності прокидатися рано-вранці в нього не було. Волонтер каже, що Олег Губаль завжди оберігав його від небезпек, тому волонтер називає його своїм Янголом Охоронцем.

Для Раду це була велика втрата. І не тільки для нього. У воїна залишилися дружина двоє діток – повнолітня донька та маленький син. Хлопчик після загибелі батька писав листи Святому Миколаю і просив повернути його…



Олег Губаль у листопаді загинув на Харківщині / Фото Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Після трагічної звістки Раду погодився на допомогу в реалізації проєкту, але тільки з однією умовою – мобільний шпиталь носитиме ім’я його друга. Волонтер каже, що якби такий шпиталь існував тоді, коли загинув Олег Губаль, то, можливо, цій трагедії вдалося б запобігти.

Я сказав ("Руму" й "Ангелу" – 24 Канал): "Трансформуймо цю трагедію в щось, що рятуватиме життя",

– пригадує Раду.

Волонтер каже, що хоче, аби маленький син Олега знав, що його батько загинув не даремно, що він – Герой. Тому в пам’ять про нього мобільний шпиталь рятуватиме сотні життів українських військових, Героїв.

Раду наполіг, щоб мобільний шпиталь носив ім'я Олега Губаля / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Принцип роботи мобільного шпиталю простий: його розгортатимуть за близько 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Для евакуації поранених безпосередньо з передової у Києві зараз обладнують спеціальний броньовик – два шари броні та балістичні пластини надійно захищатимуть його від уламків ворожих снарядів.

Зараз триває обладнання авто переднього краю, яке евакуйовуватиме поранених з передової / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Далі евакуйований потрапляє безпосередньо до мобільної операційної, яка виконує роль стабілізаційного пункту. Вона обладнана двома кушетками, ванною, операційним столом та всім необхідним обладнанням, яке дозволить медикам зупинити кровотечі поранених, стабілізувати їхній стан і вже каретами швидкої, які також придбав Раду за пожертви румунського народу, відправлятимуть у госпіталь.



Румунія разом з Україною – саме завдяки цьому вдалося реалізувати проєкт / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Також у системі мобільного шпиталю є човен, який передбачений для транспортувань поранених водоймами, що важливо, адже у зоні бойових дій багато водойм, а переправи часто зруйновані, що ускладнює транспортування автомобілем. Крім того, для проживання медиків обладнана машина логістики на базі вантажівки, розрахованої на проживання від 4 до 7 осіб. Вона обладнана кухнею, санвузлом та спальними місцями.



Розміри вантажівки справді вражають / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Якщо взяти, умовно, що за день мобільний шпиталь рятуватиме 30 поранених, то за 30 днів це 900 людей. Якщо взяти 3 місяці роботи, то це 2 700. Це 55 євро за життя. Чи це вартує цього? Так!

– каже Раду.

Однак жодне життя наших захисників неможливо оцінити будь-якими коштами. Головне – врятувати життя. Тому вже у травні система мобільного шпиталю імені Олега Губаля має бути готовою до розгортання на Сході, де тривають жорстокі бої.

Не уникнення втрат, а їхнє зменшення: чому шпиталь настільки важливий

"Рум" родом із Закарпаття. За походженням – етнічний румун. З 26 лютого 2022 року він воює в лавах Збройних Сил. Зараз активно працює над реалізацією проєкту мобільного шпиталю.



"Рум" з перших днів вторгнення у лавах ЗСУ / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Ще у військкоматі він познайомився з Олегом Губалем. Потім вони служили в одному підрозділі, брали участь у звільненні Харківщини від окупації. Військовий пригадує, що загибель побратима була потрясінням для всього підрозділу, оскільки це перша їхня втрата й Олег був ніби батько для всіх. Тож ідею Раду про присвоєння його імені шпиталю "Рум" підтримав без вагань.

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За підтримки народу Румунії над створенням мобільного шпиталю працює благодійний фонд "Авторота". Пожертви румунів, за словами "Рума", зараз становлять 95% усіх надходжень.



Ось так виглядає броньована мобільна операційна / Фото з соцмереж Раду Госсу

Фонд "Авторота", заступником голови якого є "Рум", заснували демобілізовані військовослужбовці. Вони по стану здоров’я покинули військову службу, але не можуть не підтримувати своїх побратимів, які й далі перебувають на фронті.

Важливість мобільного шпиталю на фронті "Рум" пояснює кількома важливими аспектами:

Найперший – найбільша кількість смертельних поранень припадає на пахову зону та стегна, що призводить до сильних кровотеч. Тому зупинити її якомога швидше – надзвичайно важливо, адже в іншому випадку воїн гине через втрату крові.

Другий момент – після поранення військовим накладають турнікет, перш ніж його відправлять до медиків. Однак важливо зняти його протягом години. Чим швидше медики знімуть турнікет, тим більша ймовірність того, що вдасться уникнути зараження крові, і, відповідно, ампутації кінцівок.

Третій момент – якісна та швидко надана медична допомога сприяє швидкому відновленню військових, які за оптимістичним сценарієм після стабілізації у мобільному шпиталі та подальшого лікування уже за 3 місяці можуть повернутися в стрій.

Четвертий момент – лінія фронту динамічна, але при наступальних діях ЗСУ заходять на територію, яка була в окупації і часто там немає абсолютно ніякої інфраструктури. Таким чином відстань між фронтом і найближчою лікарнею зростає, а пункти стабілізації часто обладнують у підвалах чи інших приміщеннях. Крім того, наступальні дії – це втрати, це поранені. Водночас же мобільний шпиталь може їхати слідом за військовими. На розгортання системи потрібно 15 хвилин, а операційна – абсолютно стерильна. Звичайно, мова не йде про повне уникнення втрат, на жаль. Однак за таких умов їх можна суттєво зменшити.

Люди, які зараз не в армії, мають всіляко допомагати, щоб наші солдати виживали. Не кажу, що конкретно нам допомагати. Чим більше солдатів виживають на лінії фронту – тим менше треба надалі мобілізовувати людей,

– наголошує "Рум".

На сторінці фонду можна побачити, що на мобільний шпиталь триває збір. Ціль – 8 мільйонів гривень. Зараз є більша частина суми. "Рум" пояснює, що тільки для того, аби транспортувати мобільний шпиталь на Схід, потрібно близько 100 000 гривень на пальне. Крім того, потрібні кошти на обслуговування. З урахуванням динамічності ситуації на фронті, важливо мати ресурси на покриття усіх цих потреб. Тому про кошти на пальне та обслуговування думають вже, адже, як відзначає "Рум", буде не надто добре, якщо почнеться контрнаступ, ЗСУ просуватимуться, а мобільний шпиталь стоятиме на місці, бо потрібно буде провести збір на пальне.

Ви також можете долучитися до підтримки проєкту мобільного шпиталю. На сторінці фонду "Авторота" триває збір на обладнання та обслуговування мобільного шпиталю.

Щодо самої операційної, то вона обладнана майже усім необхідним устаткуванням – є монітори для контролю стану пацієнта: 2 стаціонарні і 2 мобільні. Є дефібрилятори, 4 інфузомати, апарати ШВЛ та прилад для спаювання судин, який дозволяє швидко заживити рану і припинити кровотечу.

Апарат для зварювання судин допомагатиме швидше зупинити кровотечу / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Для підтримання температури у мобільній операційній є кондиціонер. Також є бойлер та бочка на 100 літрів – це для потреб ванної, у якій митимуть поранених, які прибуватимуть.

Обладнання мобільного шпиталю / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

За потреби, каже "Рум", оперувати поранених можуть навіть у ванній, але у мобільному шпиталі є 1 повністю обладнане операційне місце з повною системою регулювання. Тобто пораненого чи поранену можна зафіксувати у потрібному положенні та регулювати сам стіл. Це доволі зручно з огляду на те, що у мобільній операційній не може одночасно перебувати багато людей через брак місця. Окремо на операційному столі встановлені тримачі для ніг, які дозволяють зафіксувати кінцівки під час операцій у паховій зоні.



Операційний стіл обладнаний таким чином, щоб задіюватимуть під час операцій якомога меншу кількість людей / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Рум розповідає, що є 72 медики, які хочуть працювати у мобільному шпиталі. Більшість із них – поляки. Така кількість охочих дозволить медикам працювати позмінно, адже робота на волонтерській основі, тобто не оплачувана, тому вони можуть приїхати, попрацювати тиждень – півтора і повернутися додому, а через якийсь час знову приїхати у шпиталь.

Також військовий вказав на ще одну важливу перевагу мобільного шпиталю – завдяки Starlink медики, які надаватимуть першу допомогу пораненому, можуть бути на прямому контакті з лікарем, який потім прийматиме пацієнта після його транспортування до лікарні. Таким чином лікар буде знати, яку допомогу поранений вже отримав. Чому це важливо? Рум пояснює просто – інколи виникає плутанина, коли кожен намагається допомогти, але виходить тільки гірше. Наприклад, спершу військовому накладають турнікети бойові медики, потім в одній лікарні, потім в іншій, що має негативні наслідки.

Можна рятувати військових, цивільних і полонених: переваги та проблеми шпиталю

"Ангел" – доброволець та парамедик. За його плечима – колосальний досвід, але про нього він не дуже любить говорити. Зате про мобільний шпиталь може розповісти чимало.

Насамперед "Ангел" відзначив, що у мобільного шпиталю все ж є проблема з медиками. Річ у тім, що для лікарів робота в умовах війни є колосальним досвідом, і, як би це не звучало, зараз багато хто хоче отримати його, але не бажає мобілізовуватися. Однак якщо цивільний лікар працює на фронті і якщо з ним щось трапиться – відповідальність за його життя лежить на тих, хто привіз його туди. Парамедик звертає увагу на прогалини в чинному законодавстві і каже, що багато установ, особливо приватних клінік, готові забезпечувати оплачувані відрядження своїх працівників у зону бойових дій без їхньої мобілізації, проте законодавчо це не врегульовано.

Створення мобільного шпиталю – ідея "Ангела". Однак про цей проєкт він думав 7 років, тільки не було можливостей для реалізації. З початком повномасштабної війни потреба у такому мобільному стабілізаційному пункті стала особливо гострою.

"Ангел" – автор ідеї мобільного шпиталю / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

За основу для обладнання місця проживання для медиків у машині логістики взяли наявний зараз кемпер та інтегрували його на платформу вантажівки, яку обшивають залізом та балістичними пластинами. В окремому відсіку будуть розміщені генератори, газові балони, бак з водою та обладнання для сонячних панелей, які встановлять на верху вантажівки.

Щодо операційної, то парамедик відзначає, що прибуло ще не все обладнання. Наприклад, днями мають прибути 2 апарати УЗД – стаціонарний та мобільний. Також має прибути киснева станція, яка є дуже важливою для порятунку життів наших воїнів. Як пояснює "Ангел", близько 30% поранених потребують кисню під час транспортування до лікарні. У зоні бойових дій лікарі не мають змоги заправити балони киснем, тому для цього потрібно їхати за сотню кілометрів. Медикам з Донеччини за киснем потрібно їхати на Дніпропетровщину.

Однак така станція у мобільному шпиталі дозволить не лише забезпечувати свої потреби, але й дозволить іншим медикам заправляти балони з киснем для подальшого транспортування важкопоранених.

У нас, наприклад, є кілька кисневих концентраторів, які можуть забезпечувати певною мірою пораненого, але на близько 30% перевезень потрібен кисень. У зоні бойових дій заправити станцію киснем неможливо. Для цього, наприклад, якщо ми працюємо в Часовому Яру, то медикам за киснем звідти треба їхати у Павлоград,

– пояснює Ангел.

Парамедик відзначає, що у мобільному госпіталі можуть надавати допомогу як військовим, так і цивільним та навіть полоненим окупантам. Крім того, наявність мобільних моніторів для відстежування стану пацієнта дозволить медикам виконувати завдання за межами мобільної операційної. Наприклад, надавати допомогу цивільним, які постраждали. Перебуваючи поза операційною лікар все одно буде відстежувати стан пораненого чи пораненої.

"Ангел" каже, що у шпиталі можуть отримати допомогу поранені військові, цивільні та навіть полонені / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Уже невдовзі шпиталь почне свою роботу на фронті: як підтримати проєкт

Як ми вже відзначали вище, благодійний фонд "Авторота" збирає 8 мільйонів гривень для повного укомплектування, відправлення на Схід та обслуговування мобільного шпиталю.

Понад 4,4 мільйона гривень уже зібрано. 95% суми – пожертви румунського народу.



На "Автороті" триває збір коштів на потреби мобільного шпиталю / Скриншот

Якщо ви хочете підтримати мобільний шпиталь своїм внеском, то переходьте за посиланням на сторінку фонду "Авторота", де зможете задонатити будь-яку на ваш вибір суму. Також ви можете підтримати інші проєкти організації.