"Це був навмисний напад": у Києві через атаку Шахедами постраждав унікальний мобільний шпиталь

Росія продовжує атакувати Україну ракетами, авіабомбами та безпілотниками. Під час атаки на Київ іранськими дронами-камікадзе у ніч на 20 травня постраждав унікальний мобільний шпиталь, який створили за пожертви румунського народу. Він мав вирушити на передову, але тепер ще потребує ремонту.

На підприємство, на базі якого відбувалися роботи з обладнання шпиталю, впали уламки іранського дрона. Однак керівники проєкту переконані, що росіяни цілились саме туди, повідомляє 24 Канал.

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Наслідки російської атаки

Уночі 20 травня росіяни запустили на Київщину 18 дронів-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити цілі, проте є наслідки падінь уламків у кількох районах Києва.

Зокрема, постраждало підприємство, на базі якого волонтери та військові працювали над створенням мобільного шпиталю, який названо на честь Олега Губаля – воїна із Закарпаття, який загинув восени минулого року.

У коментарі 24 Каналу румунський волонтер Раду Хоссу, який є одним із керівників проєкту розповів, що переконаний у тому, що росіяни цілеспрямовано запустили дрон у напрямку підприємства з метою знищити мобільний шпиталь. На щастя, їм це не вдалося.

Це був навмисний напад на цивільну інфраструктуру, де ми будували шпиталь. Для мене це є доказом того, що Росія є терористичною країною,

– наголосив Хоссу.

Однак унаслідок спроби росіян знищити мобільний шпиталь, постраждало підприємство – пошкоджені 5 автобусів. Також зруйнована адміністративна будівля підприємства.



Наслідки російської атаки / Фото Раду Хоссу

Крім того, постраждав охоронець. Почувши звуки іранського дрона, чоловік спершу подумав, що з невідомої причини завівся двигун в одному з автобусів та вирішив перевірити, що трапилося. Зараз чоловік перебуває у лікарні з опіками, його стан оцінюють як задовільний.

Щодо самого шпиталю – то після спроби росіян знищити його, постраждала мобільна операційна, в якої розбите лобове скло. Інші частини мобільного шпиталю, на щастя, не постраждали.

Як волонтери та військові продовжуватимуть роботу

Раду Хоссу розповів, що після того, як Росія спробувала знищити мобільний шпиталь, який, до слова, призначений для порятунку не тільки військових, але й цивільних та навіть поранених російських полонених, довелося вносити зміни у роботу.



Мобільний шпиталь на місці атаки / Фото Раду Хоссу

Зокрема, довелося шукати інше місце для роботи. Зараз увесь мобільний шпиталь переміщений на іншу локацію, яку не озвучують з міркувань безпеки. Робота над проєктом триває.

Ми перевезли транспортні засоби госпіталю. Я не можу розповісти вам подробиць про це, але можу запевнити, що гроші, вкладені з пожертвувань румунів, будуть спрямовані на хорошу роботу та шпиталь, названий на честь загиблого українця, якого я вважаю героєм – Олега Губаля. Робота завершиться приблизно за 10 днів і після цього піде впритул до передової, щоб рятувати життя військових і цивільних,

– наголосив Раду Хоссу.

Волонтер додає, що Росія – країна-терорист, адже саме через її дії постраждали охоронець, саме підприємство та мобільна операційна.

Раніше ми розповідали про мобільний шпиталь

Наприкінці квітня ми розповідали про створення унікального мобільного шпиталю у столиці після того, як провели один день на підприємстві, де тривали відповідні роботи.

Проєктом керують 3 людей:

Військовослужбовець із Закарпаття з позивним "Рум";

Доброволець та парамедик з позивним "Ангел";

Румунський волонтер Раду Хоссу.

Створенням займається благодійний фонд "Авторота" за сприяння румунського народу. Раду Хоссу у своїх соцмережах провів збір коштів на цей проєкт, завдяки чому вдалося зібрати 130 тисяч євро.

Мобільний шпиталь має низку переваг і є необхідним для наших воїнів, адже більшість наших втрат пов’язані з тим, що військові помирають унаслідок втрати крові. Після поранень воїнам потрібно якнайшвидше надати медичну допомогу і кожна хвилина тут важлива. У мобільному шпиталі, який виконуватиме роль стабілізаційного пункту, медики робитимуть усе для того, аби зупинити кровотечу внаслідок поранень для подальшого відправлення воїнів, цивільних чи навіть полонених окупантів, до лікарень.

Система мобільного шпиталю має чимало переваг. Про все це ви можете прочитати у нашому матеріалі.

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Мобільний шпиталь потребує вашої підтримки

Однак робота над проєктом триває. Для того, аби завершити проєкт, забезпечити його відправлення на передову та подальше функціонування, потрібна ваша підтримка.

Благодійний фонд "Авторота" збирає 8 мільйонів гривень на потреби цього проєкту. Понад 4,5 мільйона гривень уже є. Понад 90% цієї суми – пожертви румунського народу.

Якщо ви хочете підтримати мобільний шпиталь своїм внеском, то переходьте за посиланням на сторінку фонду "Авторота", де зможете задонатити будь-яку на ваш вибір суму. Також ви можете підтримати інші проєкти організації.