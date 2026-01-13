Россия снова терроризирует "Шахедами" и баллистикой: для каких областей угроза
Россия вечером 13 января начала очередную атаку на Украину. Воздушные силы предупреждают об опасности ударных БпЛА, было предупреждение и о баллистике.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, находитесь в укрытиях! Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА курсом на Вольнянск с северо-востока. Цель на Харьковщине в направлении на/из Кегичевку. Скоростная цель на Харьковщине, курсом на Полтавщину (вектор – Опошня) Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока. Скоростная цель в направлении Днепра Скоростная цель мимо Запорожья на западе, курс – северный Киевщина: БпЛА на северо-западе области, курс – Житомирщина (вектор – н.п. Народичи); Черниговщина: - БпЛА в направлении на/против н.п. Гончаровское с севера, - БпЛА в направлении н.п. Прилуки с северо-запада; - БпЛА в направлении н.п. Городня с северо-востока; Днепропетровщина: БпЛА на востоке области в направлении Павлограда с юго-востока. Угроза применения баллистического вооружения с юга. БпЛА на западных окраинах Чернигова, курс – северо-западный. БпЛА на Черниговщине курсом на Нежин. БпЛА с Черниговщины на север Киевщины (Вышгородский район).
