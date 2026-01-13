Укр Рус
Новости Украины Россия снова терроризирует "Шахедами" и баллистикой: для каких областей угроза
13 января, 19:22
Россия снова терроризирует "Шахедами" и баллистикой: для каких областей угроза

София Рожик

Россия вечером 13 января начала очередную атаку на Украину. Воздушные силы предупреждают об опасности ударных БпЛА, было предупреждение и о баллистике.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, находитесь в укрытиях! Где движутся российские "Шахеды", следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

19:23, 13 января

БпЛА курсом на Вольнянск с северо-востока.

19:22, 13 января

Цель на Харьковщине в направлении на/из Кегичевку.

19:20, 13 января

Скоростная цель на Харьковщине, курсом на Полтавщину (вектор – Опошня)

19:16, 13 января

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

19:12, 13 января

Скоростная цель в направлении Днепра

19:11, 13 января

Скоростная цель мимо Запорожья на западе, курс – северный

19:08, 13 января

Киевщина: БпЛА на северо-западе области, курс – Житомирщина (вектор – н.п. Народичи);

Черниговщина:

- БпЛА в направлении на/против н.п. Гончаровское с севера,

- БпЛА в направлении н.п. Прилуки с северо-запада;

- БпЛА в направлении н.п. Городня с северо-востока;

Днепропетровщина: БпЛА на востоке области в направлении Павлограда с юго-востока.

19:08, 13 января

Угроза применения баллистического вооружения с юга.

19:00, 13 января

БпЛА на западных окраинах Чернигова, курс – северо-западный.

18:45, 13 января

БпЛА на Черниговщине курсом на Нежин.

18:37, 13 января

БпЛА с Черниговщины на север Киевщины (Вышгородский район).