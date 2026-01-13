Росія знову тероризує "Шахедами" та балістикою: для яких областей загроза
Росія увечері 13 січня почала чергову атаку на Україну. Повітряні сили попереджають про небезпеку ударних БпЛА, було попередження й про балістику.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях! Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА курсом на Вільнянськ з північного сходу. Ціль на Харківщині в напрямку на/повз Кегичівку. Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на Полтавщину (вектор – Опішня) Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу. Швидкісна ціль в напрямку Дніпра Швидкісна ціль повз Запоріжжя на заході, курс – північний Київщина: БпЛА на північному заході області, курс – Житомирщина (вектор – н.п. Народичі); Чернігівщина: - БпЛА в напрямку на/повз н.п. Гончарівське з півночі, - БпЛА в напрямку н.п. Прилуки з північного заходу; - БпЛА в напрямку н.п. Городня з північного сходу; Дніпропетровщина: БпЛА на сході області в напрямку Павлограда з південного сходу. Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. БпЛА на західних околицях Чернігова, курс – північно-західний. БпЛА на Чернігівщині курсом на Ніжин. БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини (Вишгородський район).
