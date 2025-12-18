Россияне терроризируют Украину дронами: где фиксируют вражеские БпЛА
Вечером 18 декабря российские оккупанты начали очередной обстрел Украины дронами. БпЛА зафиксировали в разных регионах.
Где атакуют дроны врага?
Скоростная цель через Харьковскую область. Вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный, на юг от Запорожья. Привлечены средства для сбивания. Харьковская область: Харьковщина: группы БпЛА в районе Шевченково/Балаклеи. БпЛА курсом на Сумы. Днепропетровщина: БпЛА курсом на Синельниково.
