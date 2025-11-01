"Шахеды" снова атакуют Украину: для каких областей есть угроза
Россияне запустили ударные беспилотники на украинские города и села вечером в субботу, 1 ноября. В части областей из-за этого уже объявлена воздушная тревога.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Взрыв прогремел в Павлограде на Днепропетровщине: город под комбинированным ударом
Где сейчас дроны?
БпЛА на севере Черниговщины и Харьковщины, в направлении данных областных центров. БпЛА на Павлоград с севера и юга.
БпЛА на севере Черниговщины и Харьковщины, в направлении данных областных центров.
БпЛА на Павлоград с севера и юга.