Где сейчас дроны?

20:42, 1 ноября

  • БпЛА на востоке Харьковщины на северо-западное направление.
  • БпЛА на севере Черниговщины курсом на юг.
  • БпЛА на юге от Павлограда, на Днепропетровщине на северо-западное направление.
19:24, 1 ноября

БпЛА на севере Черниговщины и Харьковщины, в направлении данных областных центров.

19:13, 1 ноября

БпЛА на Павлоград с севера и юга.