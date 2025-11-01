В частности Россия могла запустить по городу баллистические ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное і Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взрывах в Павлограде?

В Павлограде Днепропетровской области слышали взрывы, сообщили корреспонденты Общественного.

Мониторы пишут о комбинированной атаке на город с применением ударных БпЛА и баллистических ракет. В частности Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении скоростной цели в направлении Днепра. Уже в 17:16 там сообщили о приближении БпЛА на Павлоград с востока.

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут о применении баллистической ракеты "Искандер-М".

Какие были последние обстрелы Украины?