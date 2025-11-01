В частности Россия могла запустить по городу баллистические ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное і Воздушные силы ВСУ.
Что известно о взрывах в Павлограде?
В Павлограде Днепропетровской области слышали взрывы, сообщили корреспонденты Общественного.
Мониторы пишут о комбинированной атаке на город с применением ударных БпЛА и баллистических ракет. В частности Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении скоростной цели в направлении Днепра. Уже в 17:16 там сообщили о приближении БпЛА на Павлоград с востока.
Мониторинговые телеграмм-каналы пишут о применении баллистической ракеты "Искандер-М".
Какие были последние обстрелы Украины?
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области. В Сумской ОВА сообщают, что на местах уже работают энергетики, спасатели и другие службы, которые занимаются восстановлением поврежденных объектов.
Кроме того, во время сбивания вражеских беспилотников ранения получил 33-летний местный житель. Его госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь.
1 ноября утром Россия ударила по Николаеву баллистической ракетой "Искандер-М", в результате чего погиб один человек и 15 ранены, среди которых ребенок. Повреждена автозаправочная станция и автомобили, спасатели ГСЧС проводили работы по смыванию разлитого горючего и ликвидации опасности.