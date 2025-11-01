Зокрема Росія могла запустити по місту балістичні ракети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне і Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про вибухи у Павлограді?
У Павлограді Дніпропетровської області чули вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
Монітори пишуть про комбіновану атаку на місто із застосуванням ударних БпЛА і балістичних ракет. Зокрема Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення швидкісної цілі у напрямку Дніпра. Вже о 17:16 там повідомили про наближення БпЛА на Павлоград зі сходу.
Моніторингові телеграм-канали пишуть про застосування балістичної ракети "Іскандер-М".
Які були останні обстріли України?
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Сумській області. У Сумській ОВА повідомляють, що на місцях уже працюють енергетики, рятувальники та інші служби, які займаються відновленням пошкоджених об'єктів.
Крім того, під час збиття ворожих безпілотників поранення зазнав 33-річний місцевий мешканець. Його госпіталізували, стан оцінюється як середньої тяжкості, медики надають необхідну допомогу.
1 листопада вранці Росія вдарила по Миколаєву балістичною ракетою "Іскандер-М", внаслідок чого загинула одна людина і 15 поранено, серед яких дитина. Пошкоджено автозаправну станцію та автомобілі, рятувальники ДСНС проводили роботи зі змивання розлитого пального та ліквідації небезпеки.