24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині: місто під комбінованим ударом

Де зараз дрони?