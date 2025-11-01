Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну: для яких областей є загроза
1 листопада, 20:57
2

"Шахеди" знову атакують Україну: для яких областей є загроза

Маргарита Волошина

Росіяни запустили ударні безпілотники на українські міста та села ввечері у суботу, 1 листопада. У частині областей через це вже оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині: місто під комбінованим ударом 

Де зараз дрони?

 

20:42, 01 листопада

  • БпЛА на сході Харківщини на північно-західний напрямок.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південь.
  • БпЛА на півдні від Павлограду, на Дніпропетровщині на північно-західний напрямок.
19:24, 01 листопада

БпЛА на півночі Чернігівщини та Харківщини, в напрямку даних обласних центрів.

19:13, 01 листопада

БпЛА на Павлоград з півночі та півдня.