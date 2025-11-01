"Шахеди" знову атакують Україну: для яких областей є загроза
Росіяни запустили ударні безпілотники на українські міста та села ввечері у суботу, 1 листопада. У частині областей через це вже оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз дрони?
БпЛА на півночі Чернігівщини та Харківщини, в напрямку даних обласних центрів. БпЛА на Павлоград з півночі та півдня.
