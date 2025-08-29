Вечером в пятницу, 29 августа, россияне в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Где сейчас "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте