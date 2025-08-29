Увечері у п'ятницю, 29 серпня, росіяни вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Де зараз "Шахеди"?

В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті