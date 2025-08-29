Росія знову запустила безпілотники: куди зараз летять "Шахеди"
Увечері у п'ятницю, 29 серпня, росіяни вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз "Шахеди"?
В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Кривий Ріг – БпЛА зі сходу у напрямку міста! Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА на сході Харківщини, курс за захід. Увага! м.Запоріжжя! Над містом ворожі БпЛА. Харківська область – загроза ударних БпЛА. Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Дніпро – БпЛА зі сходу у напрямку міста! Запоріжжя – БпЛА з півдня у напрямку міста! Ворожий розвідувальний БпЛА на Чернігівщині (Чернігівський р-н)! Залучено засоби для їх збиття. Сумщина (Роменський район) – загроза ударних БпЛА. Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області (Синельниківський, Павлоградський та Лозовський р-ни). Сумська область (Шосткинський та Конотопський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Ворожий розвідувальний БпЛА на Чернігівщині! Дані безпілотники можуть бути навідниками ворожих засобів ураження! Залучено засоби для їх збиття.
