"Шахеды" в очередной раз атакуют Украину: куда летят дроны, и для каких областей есть угроза

Россия снова запустила по Украине ударные беспилотники вечером в пятницу, 21 ноября. В части областей в связи с этим объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Горели дома, есть разрушения и пострадавшие, среди которых ребенок: враг ночью цинично бил по Одессе

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте