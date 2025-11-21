"Шахеды" в очередной раз атакуют Украину: куда летят дроны, и для каких областей есть угроза
Россия снова запустила по Украине ударные беспилотники вечером в пятницу, 21 ноября. В части областей в связи с этим объявлена воздушная тревога.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Запорожье – в районе города вражеский БпЛА. БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс - юго-западный (Полтавщина). Вражеский БпЛА приближается к Харькову с севера. Группы вражеских БпЛА находятся в центральные и южной частях Харьковщины, курс южный.
