"Шахеди" вкотре атакують Україну: куди летять дрони, і для яких областей є загроза
Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники ввечері у п'ятницю, 21 листопада. У частині областей у зв'язку з цим оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Запоріжжя – в районі міста ворожий БпЛА. БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-західний (Полтавщина). Ворожий БпЛА наближається до Харкова з півночі. Групи ворожих БпЛА перебувають в центральні та південній частинах Харківщини, курс південний.
