"Шахеди" вкотре атакують Україну: куди летять дрони, і для яких областей є загроза

Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники ввечері у п'ятницю, 21 листопада. У частині областей у зв'язку з цим оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

