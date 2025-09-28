Укр Рус
28 сентября, 12:04
Россияне атаковали Конотоп: в городе почти отсутствует водоснабжение

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Утром 28 сентября российские дроны атаковали Конотоп, в результате чего пострадали два человека и поврежден общественный транспорт.
  • Водоснабжение пока есть только в двух микрорайонах города.

Утром 28 сентября российские дроны атаковали Конотоп, что в Сумской области. В результате ударов пострадали два человека, поврежден городской транспорт и исчезло водоснабжение.

О последствиях вражеской атаки сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".

Какие последствия атаки дронов на Конотоп?

В воскресенье, 28 сентября, Украину массированно атаковали российские беспилотники и ракеты. Попадания зафиксированы, в частности, в Конотопе.

В результате вражеских ударов дронами пострадали двое местных жителей – женщина и мужчина. Они обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, они получили легкие травмы.

Также известно, что оккупанты повредили трамвай в городе. Кроме того, часть Конотопа осталась без воды после атаки. По словам мэра, водоснабжение пока есть только в двух микрорайонах.

Спасательные и коммунальные службы ликвидируют последствия российского террора.

Какие последствия массированной атаки на Украину?

  • Массированная атака на Украину ночью и утром 28 сентября длилась более 12 часов. Россия применила более 600 воздушных целей, большинство из которых была нацелена на Киев и область. В столице есть жертвы и много пострадавших в результате обстрела.

  • Владимир Зеленский призвал усилить давление на Россию и отметил необходимость прекращения российского импорта.

  • Под ударом также была Одесская область. Там возникло возгорание предприятия. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

  • В Сумах атакована автостоянка, где загорелись грузовики с полуприцепами.

  • А в Запорожье зафиксировано 8 ударов. Там количество пострадавших превысило 30 человек.