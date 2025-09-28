Россияне атаковали Конотоп: в городе почти отсутствует водоснабжение
- Утром 28 сентября российские дроны атаковали Конотоп, в результате чего пострадали два человека и поврежден общественный транспорт.
- Водоснабжение пока есть только в двух микрорайонах города.
Утром 28 сентября российские дроны атаковали Конотоп, что в Сумской области. В результате ударов пострадали два человека, поврежден городской транспорт и исчезло водоснабжение.
О последствиях вражеской атаки сообщает
Какие последствия атаки дронов на Конотоп?
В воскресенье, 28 сентября, Украину массированно атаковали российские беспилотники и ракеты. Попадания зафиксированы, в частности, в Конотопе.
В результате вражеских ударов дронами пострадали двое местных жителей – женщина и мужчина. Они обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, они получили легкие травмы.
Также известно, что оккупанты повредили трамвай в городе. Кроме того, часть Конотопа осталась без воды после атаки. По словам мэра, водоснабжение пока есть только в двух микрорайонах.
Спасательные и коммунальные службы ликвидируют последствия российского террора.
Какие последствия массированной атаки на Украину?
Массированная атака на Украину ночью и утром 28 сентября длилась более 12 часов. Россия применила более 600 воздушных целей, большинство из которых была нацелена на Киев и область. В столице есть жертвы и много пострадавших в результате обстрела.
Владимир Зеленский призвал усилить давление на Россию и отметил необходимость прекращения российского импорта.
Под ударом также была Одесская область. Там возникло возгорание предприятия. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.
В Сумах атакована автостоянка, где загорелись грузовики с полуприцепами.
А в Запорожье зафиксировано 8 ударов. Там количество пострадавших превысило 30 человек.