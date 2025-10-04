На Сумщине россияне атаковали лодку с рыбаками: есть жертва
- 4 октября российский беспилотник атаковал лодку с рыбаками в Середино-Будской громаде, погиб 63-летний мужчина, а его 65-летний товарищ получил ранения.
- Прокуратура расследует этот случай как военное преступление, что привело к гибели человека.
Утром 4 октября российские захватчики атаковали лодку с рыбаками на озере в Середино-Будской громаде. В результате атаки есть погибший и раненый.
Что известно об ударе по озеру?
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия российской атаки.
По данным следствия, 4 октября 2025 года около 11:20 ч в Середино-Будской общине враг атаковал на озере беспилотником лодку с рыбаками,
В результате удара оккупантов 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека.
Какие последствия российского террора Сумской области 4 октября?
Кроме этого, Россия нанесла удар по пассажирскому поезду в Шостке, в результате чего погиб один человек и пострадали по меньшей мере 8 человек.
Из-за ударов врага обесточены город Шостка и часть района. После атаки жителей Шостки призвали ограничить использование природного газа.
Циничный удар врага прокомментировал президент Украины. "Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить", – заявил Зеленский.