На Сумщині росіяни атакували човен з рибалками: є жертва
- 4 жовтня російський безпілотник атакував човен з рибалками в Середино-Будській громаді, загинув 63-річний чоловік, а його 65-річний товариш отримав поранення.
- Прокуратура розслідує цей випадок як воєнний злочин, що призвів до загибелі людини.
Зранку 4 жовтня російські загарбники атакували човен із рибалками на озері у Середино-Будській громаді. Унаслідок атаки є загиблий та поранений.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прокуратуру Сумщини.
Що відомо про удар по озеру?
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки російської атаки.
За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 год у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками,
– йдеться у повідомленні.
Унаслідок удару окупантів 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.
Які наслідки російського терору Сумської області 4 жовтня?
Крім цього, Росія завдала удару по пасажирському потягу у Шостці, внаслідок чого загинула одна особа і постраждали щонайменше 8 людей.
Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району. Після атаки жителів Шостки закликали обмежити використання природного газу.
Цинічний удар ворога прокоментував президент України. "Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити", – заявив Зеленський.