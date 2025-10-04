Зранку 4 жовтня російські загарбники атакували човен із рибалками на озері у Середино-Будській громаді. Унаслідок атаки є загиблий та поранений.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прокуратуру Сумщини.

Дивіться також Росія двічі вдарила по вокзалу в Шостці, місто без газу та води: все про атаку 4 жовтня

Що відомо про удар по озеру?

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки російської атаки.

За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 год у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками,

– йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару окупантів 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Які наслідки російського терору Сумської області 4 жовтня?