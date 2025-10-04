Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Что известно об ударе по озеру?

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия российской атаки.

По данным следствия, 4 октября 2025 года около 11:20 ч в Середино-Будской общине враг атаковал на озере беспилотником лодку с рыбаками,

– говорится в сообщении.

В результате удара оккупантов 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека.

