Силы обороны устроили по нефтяному терминалу и НПЗ в России: оба объекта пылают
- Силы обороны нанесли удары по нефтяному терминалу "Транснефть – порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" в России, что вызвало пожары на обоих объектах.
- Нефтяной терминал в Приморске является критически важным для экспорта нефти России, а НПЗ в Уфе обеспечивает топливом российскую армию, нанесенный ущерб уточняется.
22 и 23 марта Силы обороны нанесли успешные удары по критически важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры России. Поражены нефтяной терминал "Транснефть –порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим".
Об этом сообщили источники в СБУ и Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об атаке на Россию?
Силы обороны нанесли успешные удары по нефтяным объектам России 22 марта и в ночь на 23 марта.
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны, в частности СБС, ССО, ГУР и ГПСУ, поразили резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск". В результате атаки вспыхнул пожар. Местные власти подтвердили попадание и возгорание. Сейчас на объекте продолжается эвакуация персонала.
Терминал расположен в Приморске, Ленинградской области России. По данным Генштаба, через этот порт ежегодно транспортируется примерно 60 миллионов тонн нефти, а полученные доходы Кремль направляет на финансирование своей военной машины и обеспечение российских оккупационных сил.
Источники в СБУ отметили, что этот терминал является крупнейшим портом России в Балтийском море, а еще – ключевым экспортным хабом.
Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Только в 2025 году через него перевалили более 46,6 миллионов тонн нефти,
– добавили в службе.
Кроме того, удару подвергся нефтеперерабатывающий завод "Башнефть – Уфанефтехим", что в Уфе, республике Башкортостан в России. В результате удара объект вспыхнул.
Это предприятие играет важную роль в обеспечении топливом российской армии, поскольку его мощности по первичной переработке нефти достигают примерно 6 – 8 миллионов тонн в год.
Интересно, что последний расположен за около 1 400 километров от государственной границы Украины.
Указанные объекты обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии,
– добавили в Генштабе.
По состоянию на сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Где еще недавно гремели взрывы в России?
23 марта в России заявили, что губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова якобы пытался атаковать дрон. Это произошло прямо во время встречи с местными жителями в селе Смородино. Впоследствии в Росгвардии заявили, что их спецназовцы "успешно" уничтожили БпЛА еще до того, как тот мог нанести удар.
Более 300 рейсов было задержано или отменены в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково. Причина – атака беспилотников. Взрывы слышали в районе Гатчины и в Ленинградской области. Российские чиновники сообщили об уничтожении более 60 БпЛА.
Вечером 22 марта над Ленинградской областью было сбито по меньшей мере 10 беспилотников. Падение обломков повлекло повреждение нескольких объектов, в частности остекления в квартирах.