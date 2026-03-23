Силы обороны устроили по нефтяному терминалу и НПЗ в России: оба объекта пылают

22 и 23 марта Силы обороны нанесли успешные удары по критически важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры России. Поражены нефтяной терминал "Транснефть –порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим".

Об этом сообщили источники в СБУ и Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об атаке на Россию?

Силы обороны нанесли успешные удары по нефтяным объектам России 22 марта и в ночь на 23 марта.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны, в частности СБС, ССО, ГУР и ГПСУ, поразили резервуарный парк и нефтеналивную инфраструктуру на нефтяном терминале "Транснефть – порт Приморск". В результате атаки вспыхнул пожар. Местные власти подтвердили попадание и возгорание. Сейчас на объекте продолжается эвакуация персонала.

Терминал расположен в Приморске, Ленинградской области России. По данным Генштаба, через этот порт ежегодно транспортируется примерно 60 миллионов тонн нефти, а полученные доходы Кремль направляет на финансирование своей военной машины и обеспечение российских оккупационных сил.

Источники в СБУ отметили, что этот терминал является крупнейшим портом России в Балтийском море, а еще – ключевым экспортным хабом.

Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через "теневой флот". Только в 2025 году через него перевалили более 46,6 миллионов тонн нефти,

– добавили в службе.

Кроме того, удару подвергся нефтеперерабатывающий завод "Башнефть – Уфанефтехим", что в Уфе, республике Башкортостан в России. В результате удара объект вспыхнул.

Это предприятие играет важную роль в обеспечении топливом российской армии, поскольку его мощности по первичной переработке нефти достигают примерно 6 – 8 миллионов тонн в год.

Интересно, что последний расположен за около 1 400 километров от государственной границы Украины.

Указанные объекты обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии,

– добавили в Генштабе.

По состоянию на сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

