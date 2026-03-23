Сили оборони вгатили по нафтовому терміналі та НПЗ у Росії: обидва об'єкта палають

22 та 23 березня Сили оборони завдали успішних ударів по критично важливих об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури Росії. Уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим".

Про це повідомили джерела у СБУ та Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про атаку на Росію?

Сили оборони завдали успішних ударів по нафтових об'єктах Росії 22 березня та в ніч проти 23 березня.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони, зокрема СБС, ССО, ГУР та ДПСУ, уразили резервуарний парк та нафтоналивну інфраструктуру на нафтовому терміналі "Транснефть – порт Приморськ". Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Місцева влада підтвердила влучання та займання. Наразі на об'єкті триває евакуація персоналу.

Термінал розташований у Приморську, Ленінградської області Росії. За даними Генштабу, через цей порт щороку транспортується приблизно 60 мільйонів тонн нафти, а отримані прибутки Кремль спрямовує на фінансування своєї воєнної машини та забезпечення російських окупаційних сил.

Джерела у СБУ зауважили, що цей термінал є найбільшим портом Росії у Балтійському морі, а ще – ключовим експортним хабом.

Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через "тіньовий флот". Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 мільйона тонн нафти,

– додали у службі.

Крім того, удару зазнав нафтопереробний завод "Башнефть – Уфанефтехим", що в Уфі, республіці Башкортостан у Росії. Внаслідок удару об'єкт спалахнув.

Це підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російської армії, оскільки його потужності з первинної переробки нафти сягають приблизно 6 – 8 мільйонів тонн на рік.

Цікаво, що останній розташований за близько 1 400 кілометрів від державного кордону України.

Зазначені об'єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії,

– додали у Генштабі.

Станом на зараз масштаби завданих збитків уточнюються.