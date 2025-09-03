Обломки дрона упали в Вышгороде: в жилом районе возник пожар
- 3 сентября дроны-камикадзе "Шахед" атаковали Киевскую область, вызвав пожар в Вышгороде из-за падения обломков сбитого беспилотника.
- В результате инцидента поврежден автомобиль и выбиты стекла в домах, но пострадавших нет, пожар быстро ликвидировали.
Ночью 3 сентября дроны-камикадзе типа "Шахед" в очередной раз атаковали Украину. В результате падения обломков в Вышгороде возник пожар.
О ночной атаке ударных дронов сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.
Смотрите также В Калуше в Ивано-Франковской области прогремели взрывы: туда летели ракеты и дроны
Пожар от обстрела в Вышгороде: какие последствия?
В ночь на 3 сентября Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды" и ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Киевской областью. Обломки сбитой цели упали в Вышгороде между многоэтажными жилыми домами и вызвали возгорание.
В результате падения обломков поврежден автомобиль и выбиты стекла в нескольких домах. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
Предварительно без пострадавших. Все оперативные службы привлечены. Более подробная информация позже,
– добавили в ОВА.
Массированная атака на Украину продолжается, поэтому местные власти призывают находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.