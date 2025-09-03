Уламки дрона впали у Вишгороді: у житловому районі виникла пожежа
- 3 вересня дрони-камікадзе "Шахед" атакували Київщину, спричинивши пожежу у Вишгороді через падіння уламків збитого безпілотника.
- Внаслідок інциденту пошкоджено автомобіль і вибито скло у будинках, але постраждалих немає, пожежу швидко ліквідували.
Вночі 3 вересня дрони-камікадзе типу "Шахед" вкотре атакували Україну. Внаслідок падіння уламків у Вишгороді виникла пожежа.
Про нічну атаку ударних дронів повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.
Дивіться також У Калуші в Івано-Франківській області пролунали вибухи: туди летіли ракети та дрони
Пожежа від обстрілу у Вишгороді: які наслідки?
У ніч проти 3 вересня Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди" та ракети. Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник над Київщиною. Уламки збитої цілі впали у Вишгороді між багатоповерховими житловими будинками та спричинили загоряння.
Внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль та вибито скло у кількох будинках. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.
Попередньо без потерпілих. Усі оперативні служби залучені. Більш детальна інформація згодом,
– додали в ОВА.
Масована атака на Україну триває, тож місцева влада закликає перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.
Які міста ще атакувала Росія?
Через обстріл на Хмельниччині виникли пожежі, які вже ліквідовують рятувальники. У житлових будинках вибито вікна, інформації про жертв чи постраждалих немає.
Також ударів зазнала Івано-Франківська область, зокрема Калуш. Після атак дронами, за попередніми даними, жертв немає.
У Кіровоградській області російські дрони атакували Знам'янську громаду, зокрема об'єкти "Укрзалізниці". Внаслідок удару кілька населених пунктів залишилися без електропостачання.