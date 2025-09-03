Укр Рус
3 вересня, 06:30
2

Уламки дрона впали у Вишгороді: у житловому районі виникла пожежа

Дарія Черниш
Основні тези
  • 3 вересня дрони-камікадзе "Шахед" атакували Київщину, спричинивши пожежу у Вишгороді через падіння уламків збитого безпілотника.
  • Внаслідок інциденту пошкоджено автомобіль і вибито скло у будинках, але постраждалих немає, пожежу швидко ліквідували.

Вночі 3 вересня дрони-камікадзе типу "Шахед" вкотре атакували Україну. Внаслідок падіння уламків у Вишгороді виникла пожежа.

Про нічну атаку ударних дронів повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Пожежа від обстрілу у Вишгороді: які наслідки?

У ніч проти 3 вересня Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди" та ракети. Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник над Київщиною. Уламки збитої цілі впали у Вишгороді між багатоповерховими житловими будинками та спричинили загоряння.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль та вибито скло у кількох будинках. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Попередньо без потерпілих. Усі оперативні служби залучені. Більш детальна інформація згодом,
– додали в ОВА.

Масована атака на Україну триває, тож місцева влада закликає перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги. 

Які міста ще атакувала Росія?