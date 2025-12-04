Более сотни дронов и баллистика летели по Украине: сколько целей сбила ПВО
- Россия запустила около 140 воздушных целей, включая баллистические ракеты и ударные беспилотники.
- Украинская ПВО сбила или подавила 114 вражеских БПЛА, но зафиксировано попадание.
Россия в ночь на 4 декабря снова била по Украине ракетами и ударными беспилотниками. В общем враг запустил около 140 воздушных целей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Какие результаты работы ПВО?
Россия со вчерашнего дня 3 декабря направила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 138 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других. Воздушные цели враг запускал с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Брянск в России, а также с Чауды во временно оккупированном Крыму.
По данным военных, украинская ПВО сбила или подавила 114 вражеских БПЛА. Силы противовоздушной обороны обезвреживали дроны на Севере, Юге и Востоке страны. Однако есть и последствия атаки.
Зафиксировано попадание баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 14 локациях,
– добавили в ВС ВСУ.
В Воздушных силах отметили, что вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Какие города атаковала Россия недавно?
Ночью дроны ударили по Одессе. Там ранены люди, повреждены админздание и энергетическая инфраструктура. На энергообъекте вспыхнул пожар, который оперативно потушили.
В Кривом Роге вечером 3 декабря "Искандер-М" попал в админздание. В результате обстрела повреждены также соседние многоэтажки. Известно о травмированных, пожаре и выбитых стеклах.
Баллистика также ударила по Слободскому району Харькова. Информация о пострадавших не поступала.