Ночью 19 сентября Россия снова запустила по Украине "Шахеды". Под атакой оказались несколько районов Киева.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Смотрите также В Киеве из-за обстрела возможны перебои с оплатой билетов в скоростном трамвае и фуникулере

Вражеский дрон не сдетонировал: что известно?

В ночь на 19 сентября местные жители столицы слышали взрывы. Они были связаны с очередной российской атакой дронов на Украину. Зафиксированы падения обломков, что привели к последствиям.

По данным КГВА, утром в пятницу в Шевченковском районе Киева обнаружили неразорвавшийся дрон. Тимур Ткаченко сообщил, что на месте происшествия работают специалисты.

Обратите внимание! ГСЧС напоминает, что правильно и безопасно обезвредить взрывоопасные предметы способны только опытные специалисты. Ни в коем случае не пытайтесь делать это самостоятельно, ведь это может привести к трагическим последствиям.

Кроме того, падение обломков в вышеупомянутом районе повлекло повреждение троллейбусной сети. По предварительной информации, обошлось без пострадавших или жертв.

Какие последствия атаки на Киев и область?