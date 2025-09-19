У Шевченківському районі Києва виявили російський дрон, що не здетонував
- У Шевченківському районі Києва виявили нерозірваний російський дрон після нічної атаки.
- Падіння уламків дрона зафіксовані на кількох локаціях, обійшлось без постраждалих.
Вночі 19 вересня Росія знову запустила по Україні "Шахеди". Під атакою опинились кілька районів Києва.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Ворожий дрон не здетонував: що відомо?
У ніч проти 19 вересня місцеві жителі столиці чули вибухи. Вони були пов'язані з черговою російською атакою дронів на Україну. Зафіксовані падіння уламків, що призвели до наслідків.
За даними КМВА, вранці у п'ятницю у Шевченківському районі Києва виявили нерозірваний дрон. Тимур Ткаченко повідомив, що на місці події працюють фахівці.
Зверніть увагу! ДСНС нагадує, що правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків.
Крім того, падіння уламків у вищезазначеному районі спричинило пошкодження тролейбусної мережі. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих чи жертв.
Які наслідки атаки на Київ та область?
- У столиці через нічний обстріл можливі перебої з оплатою проїзду у швидкісному трамваї та на фунікулері через пошкодження телекомунікаційної мережі.
- У Солом'янському районі зафіксували падіння та вибух безпілотника. Екстрені служби працювали на місці.
- У Київській ОВА також повідомили про безпілотники у повітряному просторі області. По них працювали сили ППО.