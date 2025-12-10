Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака в Одесской области, гибель британца в Украине: хронология 1386 дня войны
10 декабря, 06:25
6

Атака в Одесской области, гибель британца в Украине: хронология 1386 дня войны

Ирина Чеботникова

Среда, 10 декабря, – уже 1386 день войны. Украинские военные сдерживают врага. Россияне же продолжают терроризировать гражданских и активно атакуют на фронте.

24 Канал собирает информацию о главных событиях 1386 дня войны. В этом материале можете узнать о ключевых заявлениях мировых политиков, международной помощи, продвижении россиян, успехах ВСУ, последствиях обстрелов.

Смотрите также Россияне под Лиманом, закрепились в Мирнограде и приближаются к Запорожью: как изменилась линия фронта за неделю

 

Что происходит 10 декабря?

07:06, 10 декабря

Потери России

06:32, 10 декабря

На Запорожье энергетики ночью запитали абонентов, обесточенных в результате вражеской атаки. Более 5 тысяч семей снова со светом.

06:00, 10 декабря

Киевляне проснулись из-за тревоги, но быстро прозвучал отбой.

05:00, 10 декабря

В Украине во время испытания неизвестного вооружения погиб британский военный

Смерть была следствием несчастного случая, а не вражеского огня, и является первым случаем с февраля 2022 года, когда о гибели британского военного в Украине объявили публично.

02:40, 10 декабря

Сырский поговорил со СМИ

  • Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 квадратных километров.
  • Мирноград – не в окружении.
  • В Купянске продолжается наша успешная контрдиверсионная операция.
  • Объемы российской лжи в разы превосходят реальные темпы продвижения российских войск.
01:21, 10 декабря

Зеленский сказал, что военные вопросы сейчас приоритетнее, чем назначение нового руководителя Офиса президента.

00:33, 10 декабря

ПВО в Одесской области. Россияне направили на область много дронов с Черного моря.