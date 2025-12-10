24 Канал собирает информацию о главных событиях 1386 дня войны. В этом материале можете узнать о ключевых заявлениях мировых политиков, международной помощи, продвижении россиян, успехах ВСУ, последствиях обстрелов.
Что происходит 10 декабря?
В Украине во время испытания неизвестного вооружения погиб британский военный
Сырский поговорил со СМИ
На Запорожье энергетики ночью запитали абонентов, обесточенных в результате вражеской атаки. Более 5 тысяч семей снова со светом.
Киевляне проснулись из-за тревоги, но быстро прозвучал отбой.
Смерть была следствием несчастного случая, а не вражеского огня, и является первым случаем с февраля 2022 года, когда о гибели британского военного в Украине объявили публично.
Зеленский сказал, что военные вопросы сейчас приоритетнее, чем назначение нового руководителя Офиса президента.
ПВО в Одесской области. Россияне направили на область много дронов с Черного моря.