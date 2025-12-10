Атака на Одещину, загибель британця в Україні: хронологія 1386 дня війни
Середа, 10 грудня, – вже 1386 день війни. Українські військові стримують ворога. Росіяни ж продовжують тероризувати цивільних і активно атакують на фронті.
24 Канал збирає інформацію про головні події 1386 дня війни. В цьому матеріалі можете дізнатися про ключові заяви світових політиків, міжнародну допомогу, просування росіян, успіхи ЗСУ, наслідки обстрілів.
Що відбувається 10 грудня?
В Україні під час випробування невідомого озброєння загинув британський військовий
Сирський поговорив зі ЗМІ
На Запоріжжі енергетики вночі заживили абонентів, знеструмлених внаслідок ворожої атаки. Понад 5 тисяч родин знову зі світлом.
Кияни прокинулися через тривогу, та швидко пролунав відбій.
Смерть була наслідком нещасного випадку, а не ворожого вогню, і є першим випадком з лютого 2022 року, коли про загибель британського військового в Україні оголосили публічно.
Зеленський сказав, що військові питання зараз пріоритетніші, аніж призначення нового керівника Офісу президента.
ППО на Одещині. Росіяни спрямували на область багато дронів із Чорного моря.