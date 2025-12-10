Атака на Одещину, загибель британця в Україні: хронологія 1386 дня війни

Середа, 10 грудня, – вже 1386 день війни. Українські військові стримують ворога. Росіяни ж продовжують тероризувати цивільних і активно атакують на фронті.

24 Канал збирає інформацію про головні події 1386 дня війни. В цьому матеріалі можете дізнатися про ключові заяви світових політиків, міжнародну допомогу, просування росіян, успіхи ЗСУ, наслідки обстрілів.

Що відбувається 10 грудня?