Укр Рус
24 Канал Новини України Атака на Одещину, загибель британця в Україні: хронологія 1386 дня війни
10 грудня, 06:25
5

Атака на Одещину, загибель британця в Україні: хронологія 1386 дня війни

Ірина Чеботнікова

Середа, 10 грудня, – вже 1386 день війни. Українські військові стримують ворога. Росіяни ж продовжують тероризувати цивільних і активно атакують на фронті.

24 Канал збирає інформацію про головні події 1386 дня війни. В цьому матеріалі можете дізнатися про ключові заяви світових політиків, міжнародну допомогу, просування росіян, успіхи ЗСУ, наслідки обстрілів. 

Дивіться також Росіяни під Лиманом, закріпилися в Мирнограді й наближаються до Запоріжжя: як змінилася лінія фронту за тиждень 

 

Що відбувається 10 грудня?

06:32, 10 грудня

На Запоріжжі енергетики вночі заживили абонентів, знеструмлених внаслідок ворожої атаки. Понад 5 тисяч родин знову зі світлом.

06:00, 10 грудня

Кияни прокинулися через тривогу, та швидко пролунав відбій.

05:00, 10 грудня

В Україні під час випробування невідомого озброєння загинув британський військовий

Смерть була наслідком нещасного випадку, а не ворожого вогню, і є першим випадком з лютого 2022 року, коли про загибель британського військового в Україні оголосили публічно.

02:40, 10 грудня

Сирський поговорив зі ЗМІ

  • Оборона Покровська продовжується, наші війська контролюють на півночі міста майже 13 квадратних кілометрів.
  • Мирноград – не в оточенні.
  • У Куп'янську триває наша успішна контрдиверсійна операція.
  • Обсяги російської брехні в рази перевершують реальні темпи просування російських військ.
01:21, 10 грудня

Зеленський сказав, що військові питання зараз пріоритетніші, аніж призначення нового керівника Офісу президента.

00:33, 10 грудня

ППО на Одещині. Росіяни спрямували на область багато дронів із Чорного моря.