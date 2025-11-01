Российские удары по подстанциям АЭС Украины не произошли бы без помощи "Росатома", – МИД

Россия продолжает бить по подстанциям, от стабильного функционирования которых зависит надежное внешнее электропитание украинских атомных электростанций. По мнению Министра иностранных дел, это было бы невозможно без помощи специалистов "Росатома".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Что в МИД говорят о российских обстрелах подстанций АЭС?

По словам Министра иностранных дел, МАГАТЭ подтвердило повреждение подстанций, которые обеспечивают безопасную работу украинских атомных электростанций, в результате российских ударов.

Это еще один пример того, как Россия угрожает ядерной безопасности европейского континента и нарушает международное право.важно отметить, что такие удары не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома",

– подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что Украина призывает международное сообщество осудить такие безответственные действия, прекратить любое сотрудничество с Россией в области атомной энергетики и ввести санкции против "Росатома".

Кроме того, в Министерстве иностранных дел осудили целенаправленные удары России по подстанциям. Там отметили, что эти объекты входят в инфраструктуру, которую регулярно посещают и оценивают экспертные группы МАГАТЭ в рамках миссий к подстанциям, критически важных для ядерной безопасности и физической ядерной безопасности Украины.

Российские обстрелы объектов АЭС: что известно?