Російські удари по підстанціях АЕС України не сталися б без допомоги "Росатома", – МЗС
- МЗС України заявило, що російські удари по підстанціях, які забезпечують електропостачання українських АЕС, не могли відбутися без допомоги "Росатома".
- Україна закликає міжнародну спільноту засудити ці дії Росії та ввести санкції проти "Росатома" за загрозу ядерній безпеці.
Росія продовжує бити по підстанціях, від стабільного функціонування яких залежить надійне зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій. На думку Міністра закордонних справ, це було б неможливо без допомоги фахівців "Росатома".
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву очільника Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги.
Що в МЗС кажуть про російські обстріли підстанцій АЕС?
За словами Міністра закордонних справ, МАГАТЕ підтвердило пошкодження підстанцій, які забезпечують безпечну роботу українських атомних електростанцій, в результаті російських ударів.
Це ще один приклад того, як Росія загрожує ядерній безпеці європейського континенту і порушує міжнародне право.Важливо зазначити, що такі удари не могли бути здійснені без допомоги фахівців "Росатома",
– наголосив Сибіга.
Він підкреслив, що Україна закликає міжнародну спільноту засудити такі безвідповідальні дії, припинити будь-яку співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики та ввести санкції проти "Росатома".
Крім того, у Міністерстві закордонних справ засудили цілеспрямовані удари Росії по підстанціях. Там зазначили, що ці об'єкти входять до інфраструктури, яку регулярно відвідують і оцінюють експертні групи МАГАТЕ в межах місій до підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки України.
Російські обстріли об'єктів АЕС: що відомо?
Нагадаємо, що удар Росії по Україні 30 жовтня пошкодив критично важливі для ядерної безпеки підстанції. Команди агентства на Південно-Українській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.
Також відомо, що енергетики відновили живлення Запорізької АЕС після найдовшого блекауту, викликаного обстрілами російських військ.
Очільниця Міненерго зазначила, що станцію знову під'єднали до української енергосистеми.