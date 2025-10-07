Укр Рус
7 октября, 07:01
5

Российские дроны атакуют города Украины: хронология 1322 дня войны

Дмитрий Усик

Украинская армия уже 1322 дня подряд сдерживает российский натиск по всей линии фронта. Тем временем оккупанты продолжают ежедневный террор нашего населения.

Какова ситуация на передовой и что произошло в общественно-политической жизни Украины и мира по состоянию на 7 октября – передает 24 Канал.

Что произошло за сегодня?

 

06:57, 07 октября

Потери России в войне

Генштаб обновил общие боевые потери противника. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов.

Потери россиян на 7 октября 2025 года / фото Генштаб

06:45, 07 октября

Враг атаковал Полтавскую область беспилотниками

В ГСЧС сообщили о попаданиях по объектам гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары в административных зданиях. Также повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

Удары по Полтавщине / фото ГСЧС

06:08, 07 октября

В Сумах прогремела серия взрывов. Мониторы предупреждали о БпЛА в направлении города.

В части города Сум после взрывов исчезло электричество, говорят местные.

06:03, 07 октября

DeepState опубликовали обновление карты боевых действий. Известно, что российские войска продвинулись в Донецкой, Днепропетровской области и Запорожье.

В частности, враг оккупировал село Малиевка, что в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Также россияне продвинулись вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы.