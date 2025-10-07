Російські дрони атакують міста України: хронологія 1322 дня війни
Українська армія вже 1322 дні поспіль стримує російський натиск по всій лінії фронту. Тим часом окупанти продовжують щоденний терор нашого населення.
Яка ситуація на передовій та що сталося у суспільно-політичному житті України та світу станом на 7 жовтня – передає 24 Канал.
Що сталося за сьогодні?
У Сумах пролунала серія вибухів. Монітори попереджали про БпЛА у напрямку міста. У частині міста Сум після вибухів зникла електрика, кажуть місцеві. DeepState опублікували оновлення карти бойових дій. Відомо, що російські війська просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Зокрема, ворог окупував село Маліївка, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Також росіяни просунулися поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори.
Втрати Росії у війні
