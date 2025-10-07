Укр Рус
7 жовтня, 07:01
Російські дрони атакують міста України: хронологія 1322 дня війни

Дмитро Усик

Українська армія вже 1322 дні поспіль стримує російський натиск по всій лінії фронту. Тим часом окупанти продовжують щоденний терор нашого населення.

Яка ситуація на передовій та що сталося у суспільно-політичному житті України та світу станом на 7 жовтня – передає 24 Канал.

Що сталося за сьогодні?

 

06:57, 07 жовтня

Втрати Росії у війні

Генштаб оновив загальні бойові втрати противника. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1020 окупантів.

Втрати росіян на 7 жовтня 2025 / фото Генштаб

06:45, 07 жовтня

Ворог атакував Полтавщину безпілотниками

У ДСНС повідомили про влучання по об’єктах цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі в адміністративних будівлях. Також пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

Удари по Полтавщині / фото ДСНС

06:08, 07 жовтня

У Сумах пролунала серія вибухів. Монітори попереджали про БпЛА у напрямку міста.

У частині міста Сум після вибухів зникла електрика, кажуть місцеві.

06:03, 07 жовтня

DeepState опублікували оновлення карти бойових дій. Відомо, що російські війська просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Зокрема, ворог окупував село Маліївка, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Також росіяни просунулися поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори.