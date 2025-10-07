Яка ситуація на передовій та що сталося у суспільно-політичному житті України та світу станом на 7 жовтня – передає 24 Канал.
Що сталося за сьогодні?
Втрати Росії у війні
Ворог атакував Полтавщину безпілотниками
Генштаб оновив загальні бойові втрати противника. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1020 окупантів.
Втрати росіян на 7 жовтня 2025 / фото Генштаб
У ДСНС повідомили про влучання по об’єктах цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі в адміністративних будівлях. Також пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.
Удари по Полтавщині / фото ДСНС
У Сумах пролунала серія вибухів. Монітори попереджали про БпЛА у напрямку міста.
У частині міста Сум після вибухів зникла електрика, кажуть місцеві.
DeepState опублікували оновлення карти бойових дій. Відомо, що російські війська просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.
Зокрема, ворог окупував село Маліївка, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Також росіяни просунулися поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори.