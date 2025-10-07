Яка ситуація на передовій та що сталося у суспільно-політичному житті України та світу станом на 7 жовтня – передає 24 Канал.

Що сталося за сьогодні?

06:57, 7 жовтня

Втрати Росії у війні

Генштаб оновив загальні бойові втрати противника. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1020 окупантів.

Втрати росіян на 7 жовтня 2025 / фото Генштаб

06:45, 7 жовтня

Ворог атакував Полтавщину безпілотниками

У ДСНС повідомили про влучання по об’єктах цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі в адміністративних будівлях. Також пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

Удари по Полтавщині / фото ДСНС

06:08, 7 жовтня

У Сумах пролунала серія вибухів. Монітори попереджали про БпЛА у напрямку міста.

У частині міста Сум після вибухів зникла електрика, кажуть місцеві.

06:03, 7 жовтня

DeepState опублікували оновлення карти бойових дій. Відомо, що російські війська просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Зокрема, ворог окупував село Маліївка, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Також росіяни просунулися поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори.