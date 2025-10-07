Какова ситуация на передовой и что произошло в общественно-политической жизни Украины и мира по состоянию на 7 октября – передает 24 Канал.
Что произошло за сегодня?
Генштаб обновил общие боевые потери противника. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов. Потери россиян на 7 октября 2025 года / фото Генштаб В ГСЧС сообщили о попаданиях по объектам гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары в административных зданиях. Также повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Удары по Полтавщине / фото ГСЧС В Сумах прогремела серия взрывов. Мониторы предупреждали о БпЛА в направлении города. В части города Сум после взрывов исчезло электричество, говорят местные. DeepState опубликовали обновление карты боевых действий. Известно, что российские войска продвинулись в Донецкой, Днепропетровской области и Запорожье. В частности, враг оккупировал село Малиевка, что в Синельниковском районе Днепропетровской области. Также россияне продвинулись вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы.
