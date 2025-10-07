Какова ситуация на передовой и что произошло в общественно-политической жизни Украины и мира по состоянию на 7 октября – передает 24 Канал.

Что произошло за сегодня?

06:57, 7 октября

Потери России в войне

Генштаб обновил общие боевые потери противника. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов.

Потери россиян на 7 октября 2025 года / фото Генштаб

06:45, 7 октября

Враг атаковал Полтавскую область беспилотниками

В ГСЧС сообщили о попаданиях по объектам гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары в административных зданиях. Также повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

Удары по Полтавщине / фото ГСЧС

06:08, 7 октября

В Сумах прогремела серия взрывов. Мониторы предупреждали о БпЛА в направлении города.

В части города Сум после взрывов исчезло электричество, говорят местные.

06:03, 7 октября

DeepState опубликовали обновление карты боевых действий. Известно, что российские войска продвинулись в Донецкой, Днепропетровской области и Запорожье.

В частности, враг оккупировал село Малиевка, что в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Также россияне продвинулись вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы.