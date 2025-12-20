Почему Россия активно обстреливает Одесскую область: Кулеба назвал причины и прогнозирует усиление атак

Уже несколько дней подряд от ударов России страдают Маяки, что в Одесской области. Таким образом враг пытается разрушить логистику региона и подорвать экономический потенциал Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу во время общения с журналистами.

Почему Россия активизировала атаки на Одесскую область?

Алексей Кулеба заявил, что Россия прицельно обстреливает логистику и энергетику Одесской области. По его оценкам, сейчас эти объекты инфраструктуры атакуют примерно одинаково.

В то же время вице-премьер подчеркнул, что серьезных угроз для экспортного потенциала нет. Однако спрогнозировал, что обстрелы враг будет продолжать и усиливать.

Фокус войны, возможно, изменился в сторону Одессы. С чем это связано? С тем, что россияне хотят сорвать наш зерновой коридор и подорвать экономику,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что Одесса и область играют весомую роль в экономическом потенциале Украины. Поэтому Кулеба отметил необходимость сотрудничества с военными, чтобы они наращивали возможности ПВО.

Отдельно министр обратил внимание на сложную ситуацию в прифронтовых регионах. Кулеба поблагодарил премьер-министра за поддержку инициативы по разработке специальных планов помощи для этих областей.

Заявления Кулебы на фоне атак по Маякам