Чому Росія активно обстрілює Одещину: Кулеба назвав причини та прогнозує посилення атак

Вже кілька днів поспіль від ударів Росії потерпають Маяки, що на Одещині. Таким чином ворог намагається зруйнувати логістику регіону та підірвати економічний потенціал України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу під час спілкування із журналістами.

Дивіться також Наших зусиль було недостатньо, – Кулеба про захист мосту на Одещині

Чому Росія активізувала атаки на Одещину?

Олексій Кулеба заявив, що Росія прицільно обстрілює логістику та енергетику Одещини. За його оцінками, наразі ці об'єкти інфраструктури атакують приблизно однаково.

Водночас віцепрем'єр підкреслив, що серйозних загроз для експортного потенціалу немає. Однак спрогнозував, що обстріли ворог буде продовжувати та підсилювати.

Фокус війни, можливо, змінився в бік Одеси. З чим це пов'язано? З тим, що росіяни хочуть зірвати наш зерновий коридор і підірвати економіку,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що Одеса й область відіграють вагому роль в економічному потенціалі України. Тому Кулеба наголосив на необхідності співпраці з військовими, аби вони нарощували можливості ППО.

Окремо міністр звернув увагу на складну ситуацію в прифронтових регіонах. Кулеба подякував прем'єр-міністерці за підтримку ініціативи щодо розробки спеціальних планів допомоги для цих областей.

Заяви Кулеби на тлі атак по Маяках