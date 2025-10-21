Война за "устранение первопричин": в СНБО объяснили, почему россияне массированно бьют по Черниговщине

Российские военные продолжают массированно атаковать энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО объяснил мотивацию врага.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Коваленко. Он предположил, каким может быть выход из ситуации.

Как российские атаки объясняет Коваленко?

Коваленко напомнил, что россияне пытаются уничтожить энергетику Черниговщины и оставить людей без света и воды, называя это войной за "устранение первопричин".

В их представлении "первопричина" – это существование Украины и жизнь украинцев на территории, на которую они претендуют, а претендуют они на всю Украину. Но, как я и говорил, сама "первопричина" – это вот такая имперская политика России, путь, который они выбрали,

– считает руководитель ЦПД.

По его мнению, решить вопрос возможно только силовым воздействием, в частности коллективной работой Украины, США, Европы и Китая, сырьевым придатком которого якобы является Россия сейчас.

Кстати, по словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, в этом году Россия изменила тактику ударов по энергосистеме, которую еще называют тактикой "выжженной земли". Атаки ожидали накануне зимнего периода, после начала заморозков, но враг начал целиться дронами и ракетами гораздо раньше. Кроме того, противник перешел к точечному уничтожению энергообъектов в определенных регионах.

Что известно об обстрелах Черниговщины?