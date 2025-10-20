Россияне возобновили террор энергетики Украины и одновременно работают на истощение украинской ПВО. Они запускают на один энергетический объект целый "улей" БПЛА и разнотипные ракеты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника на форуме "Энергия, что держит Украину".

Как Россия атакует энергетику Украины?

В этом году целостность энергосистемы обеспечена.

Колесник отметил, что в 2022 – 2024 годах Россия пыталась атаковать энергосистему целостно и разъединить ее. Впрочем, теперь их стратегия изменилась, и они последовательно атакуют объекты по региональному принципу.

"Эта призма движется от региона в регион, когда атакуются последовательно объекты от производства и передачи до ключевого потребления", – добавил Колесник.

По похожей тактике россияне атакуют и газовую сферу. Они целятся на объекты, от которых зависит распределение газа для отдельных населенных пунктов.

Эти объекты не являются стратегическими, впрочем, их повреждения влияют на мощность транспортировки газа на конкретный ключевой объект, например, к системам теплообеспечения.

Поэтому сегодня мы имеем дополнительные меры, то есть те уровни защиты, которые там были, мы их повышаем, совершенствуем, усиливаем, потому что именно физическая защита, как мы увидели, помог уберечь очень много объектов, уменьшить последствия,

– отметил заместитель министра энергетики.

В каком состоянии украинская энергетика?