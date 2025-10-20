Росіяни відновили терор енергетики України і водночас працюють на виснаження української ППО. Вони запускають на один енергетичний об'єкт цілий "вулик" БпЛА та різнотипні ракети.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступника міністра енергетики Миколи Колісника на форумі "Енергія, що тримає Україну".

Як Росія атакує енергетику України?

Цьогоріч цілісність енергосистеми забезпечена.

Колісник зауважив, що у 2022 – 2024 роках Росія намагалася атакували енергосистему цілісно та роз'єднати її. Втім, тепер їхня стратегія змінилася, і вони послідовно атакують об'єкти по регіональному принципу.

"Ця призма рухається від регіону в регіон, коли атакуються послідовно об'єкти від виробництва й передачі до ключового споживання", – додав Колісник.

За схожою тактикою росіяни атакують й газову сферу. Вони ціляться на об'єкти, від яких залежить розподіл газу для окремих населених пунктів.

Ці об'єкти не є стратегічними, втім, їхні пошкодження впливають на потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт, наприклад, до систем теплозабезпечення.

Тому сьогодні ми маємо додаткові заходи, тобто ті рівні захисту, які там були, ми їх підвищуємо, вдосконалюємо, посилюємо, тому що саме фізичний захист, як ми побачили, допоміг уберегти дуже багато об'єктів, зменшити наслідки,

– зауважив заступник міністра енергетики.

У якому стані українська енергетика?