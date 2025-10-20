Різнотипні ракети та "вулики" БпЛА: як Росія виснажує ППО, атакуючи енергетику
- Росія використовує стратегію виснаження ППО України, запускаючи на один енергетичний об'єкт багато дронів та різнотипні ракети.
- Атаки спрямовані на регіональні об'єкти енергетики та газової сфери.
Росіяни відновили терор енергетики України і водночас працюють на виснаження української ППО. Вони запускають на один енергетичний об'єкт цілий "вулик" БпЛА та різнотипні ракети.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступника міністра енергетики Миколи Колісника на форумі "Енергія, що тримає Україну".
Як Росія атакує енергетику України?
Цьогоріч цілісність енергосистеми забезпечена.
Колісник зауважив, що у 2022 – 2024 роках Росія намагалася атакували енергосистему цілісно та роз'єднати її. Втім, тепер їхня стратегія змінилася, і вони послідовно атакують об'єкти по регіональному принципу.
"Ця призма рухається від регіону в регіон, коли атакуються послідовно об'єкти від виробництва й передачі до ключового споживання", – додав Колісник.
За схожою тактикою росіяни атакують й газову сферу. Вони ціляться на об'єкти, від яких залежить розподіл газу для окремих населених пунктів.
Ці об'єкти не є стратегічними, втім, їхні пошкодження впливають на потужність транспортування газу на конкретний ключовий об'єкт, наприклад, до систем теплозабезпечення.
Тому сьогодні ми маємо додаткові заходи, тобто ті рівні захисту, які там були, ми їх підвищуємо, вдосконалюємо, посилюємо, тому що саме фізичний захист, як ми побачили, допоміг уберегти дуже багато об'єктів, зменшити наслідки,
– зауважив заступник міністра енергетики.
У якому стані українська енергетика?
20 жовтня в Україні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів з 06:00 до 22:00.
Особливо складною залишається ситуація на Чернігівщині. 19 жовтня Росія вдарила по кількох енергооб'єктах та інфраструктурі в Прилуцькому, Корюківському та Ніжинському районах. Руйнування масштабні, без світла десятки тисяч споживачів.
Зеленський розповів, що наразі Україна розробляє плани на випадок дефіциту газу через постійні удари по газовій інфраструктурі. Окрім цього, триває робота над проєктами в атомній енергетиці та нафтової галузі.