Оккупанты постоянно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под наибольшей угрозой блэкаутов находится примерно 100 – 120 километров вокруг линии соприкосновения и границы с Россией.

Во многих регионах сложная ситуация из-за российских атаки на энергетику, в частности, в Черниговской и Сумской областях. Это в эфире 24 Канала отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Удары часто наносят по аварийным бригадам, которые осуществляют восстановление. Высокие риски работы энергетиков на объектах. К сожалению, не может ничего помочь, кроме наращивания мощности ПВО. С другой стороны, в этих регионах недостаточно отработаны фортификации, подстанции. Видно, что защита практически отсутствует", – подчеркнул он.

В каком состоянии украинская энергетика?

Александр Харченко отметил, что энергетика в Украине сейчас находится в значительно лучшем состоянии, чем год – два года назад. Было восстановлено достаточно существенные мощности генерации, построено достаточно много фортификаций.

Еще много работы впереди. Но ситуация на национальном уровне по состоянию на сегодня значительно лучше, чем в любой момент с октября 2022 года, когда начались массовые обстрелы критической инфраструктуры.

Мы видим, что подготовка происходила в национальных компаниях, как Укрэнерго. А на региональных уровнях подготовка была по меньшей мере недостаточной, если вообще была. Потому что россияне поражают объекты региональных распределительных компаний. Они не были защищены никакой фортификационной защитой. Это приводит к тому, что любой прилет оставляет 30 – 60 тысяч украинцев без защиты,

– пояснил эксперт.

По словам директора Центра исследований энергетики, защита, которая сделана на национальном уровне, показывает достаточно большую эффективность. Удары на национальном уровне не приносят россиянам результата, который они хотели бы иметь. Поэтому они переключились на регионы.

Угроза блэкаутов: главное