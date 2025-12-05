Не вписываются в даты, – военный раскрыл, на что сделали ставку россияне в боях

На Покровском направлении ситуация остается напряженной, а россияне увеличивают интенсивность штурмов. Оккупанты пользуются туманом для скрытого продвижения и пытаются удерживать темп атак.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала отметил, что противник все больше опирается на количество личного состава и техники. Он отметил, что россияне уже не вписываются в сроки, определенные их военно-политическим руководством, и поэтому бросают в бой все, что имеют.

Россияне используют туман и меняют состав штурмовых групп

Российские подразделения все активнее пользуются туманом, чтобы скрытно выдвигаться к украинским позициям. Если раньше в таких группах преобладали наименее подготовленные военные, то теперь появляются и подразделения спецназначения с лучшим вооружением и маскировкой.

Последний период противник активно пытается использовать туман для передвижения своих войск,

– сказал офицер.

Ситуация на направлении остается напряженной: оккупанты не уменьшают интенсивности штурмов и применяют одновременно пехоту и бронетехнику. Темп атак удерживается постоянно, что делает бои особенно динамичными.

Бои продолжаются чрезвычайно динамичные, потому что противник не сбавляет темпов штурмовых действий,

– подчеркнул Черняк.

Россияне не укладываются в сроки, которые поставило их командование, и пытаются компенсировать это количеством сил и техники.

В бригаде "Рубеж" НГУ продолжается сбор на радиоэлектронную борьбу, которая будет помогать нашим защитникам, в частности пехотные, на поле боя для обеспечения логистики и обороне от вражеских дронов.

Черняк привел случай, когда перед мостом перевернулся БТР, заблокировал движение танка и другой техники, и вся группа была уничтожена украинскими подразделениями.

Скорее всего, они уже не укладываются в какие-то свои даты, которые им военно-политическое руководство поставило для взятия тех или иных ключевых, на их взгляд, населенных пунктов,

– сказал офицер.

Он отметил, что при наличии большого ресурса противник выбрал более простую модель ведения боя. Она основывается не на сложных маневрах, а на постоянном наращивании давления.

Несмотря на наличие огромного ресурса, противник все же делает ставку на количество и общее масштабирование боевых действий,

– подчеркнул Черняк.

Российская армия меньше учитывает тактические тонкости и кратковременные продуманные операции. Они исходят из того, что имеют людей и бронетехнику, и пополняют потери новыми силами. Именно такая тактика, по его словам, приводит к очень большим потерям противника на Покровском направлении.

