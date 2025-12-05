Не вписываются в даты, – военный раскрыл, на что сделали ставку россияне в боях
- На Покровском направлении россияне увеличивают интенсивность штурмов, пользуясь туманом для скрытого продвижения.
- Россия полагается на большое количество личного состава и техники, не вписываясь в сроки, определенные военно-политическим руководством.
На Покровском направлении ситуация остается напряженной, а россияне увеличивают интенсивность штурмов. Оккупанты пользуются туманом для скрытого продвижения и пытаются удерживать темп атак.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала отметил, что противник все больше опирается на количество личного состава и техники. Он отметил, что россияне уже не вписываются в сроки, определенные их военно-политическим руководством, и поэтому бросают в бой все, что имеют.
Смотрите также "Нет никаких задержек": Сырский раскрыл игру Путина перед Трампом
Россияне используют туман и меняют состав штурмовых групп
Российские подразделения все активнее пользуются туманом, чтобы скрытно выдвигаться к украинским позициям. Если раньше в таких группах преобладали наименее подготовленные военные, то теперь появляются и подразделения спецназначения с лучшим вооружением и маскировкой.
Последний период противник активно пытается использовать туман для передвижения своих войск,
– сказал офицер.
Ситуация на направлении остается напряженной: оккупанты не уменьшают интенсивности штурмов и применяют одновременно пехоту и бронетехнику. Темп атак удерживается постоянно, что делает бои особенно динамичными.
Бои продолжаются чрезвычайно динамичные, потому что противник не сбавляет темпов штурмовых действий,
– подчеркнул Черняк.
Россияне не укладываются в сроки, которые поставило их командование, и пытаются компенсировать это количеством сил и техники.
Важно! В бригаде "Рубеж" НГУ продолжается сбор на радиоэлектронную борьбу, которая будет помогать нашим защитникам, в частности пехотные, на поле боя для обеспечения логистики и обороне от вражеских дронов. Призываем присоединиться по ссылке.
Черняк привел случай, когда перед мостом перевернулся БТР, заблокировал движение танка и другой техники, и вся группа была уничтожена украинскими подразделениями.
Скорее всего, они уже не укладываются в какие-то свои даты, которые им военно-политическое руководство поставило для взятия тех или иных ключевых, на их взгляд, населенных пунктов,
– сказал офицер.
Он отметил, что при наличии большого ресурса противник выбрал более простую модель ведения боя. Она основывается не на сложных маневрах, а на постоянном наращивании давления.
Несмотря на наличие огромного ресурса, противник все же делает ставку на количество и общее масштабирование боевых действий,
– подчеркнул Черняк.
Российская армия меньше учитывает тактические тонкости и кратковременные продуманные операции. Они исходят из того, что имеют людей и бронетехнику, и пополняют потери новыми силами. Именно такая тактика, по его словам, приводит к очень большим потерям противника на Покровском направлении.
Какая ситуация в Покровске: смотрите на карте
Какая ситуация на фронте?
- Покровск остается центром самых ожесточенных боев. По данным НАТО, более 95% города контролируют российские войска, однако украинские подразделения удерживают северные районы, а центр остается зоной тяжелых столкновений. Россияне давят в направлении Гришино. Информацию о полном окружении Мирнограда военные опровергли – логистика затруднена, но город не заблокирован.
- Наступление россиян зимой усложнится. По оценке офицера бригады "Рубеж" Владимира Черняка, ухудшение погоды резко снижает проходимость техники оккупантов, а маршруты снабжения становятся непригодными из-за интенсивных боев. В то же время враг может делать ставку на пехотные штурмы, которые движутся медленнее, но иногда дают результат.
- Ситуация в Купянске контролируемая. Украинские силы удерживают большую часть города, а проникновение российских групп наблюдается только в северных кварталах. После визита главнокомандующего Александра Сырского военные сообщили об улучшении тактического положения, блокирование путей для ДРГ и постепенное вытеснение противника с севера.