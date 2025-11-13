Других сильных факторов у них нет, – Зеленский объяснил, почему Россия атакует именно энергетику

Целью Кремля является ослабить Украину и заставить ее "подчиниться" до весны. Президент Зеленский считает, что Россия не имеет достаточной военной мощи для наступлений, поэтому направляет атаки против энергетики Украины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает 24 Канал.

Почему Россия выбрала бить по энергетике?

Президент рассказал, что Украина не может оставить Восток, поскольку этого не поймут люди. По словам Зеленского, уход из любого города создал бы риск дальнейшего продвижения оккупантов, ведь нет фактора, который мог бы их сдержать.

Глава государства считает, что российская армия не имеет достаточно мощности для наступления, поэтому выбрала бить по энергетике Украины перед зимой.

Они знают, что как только энергетический фактор исчезнет, у них не останется других сильных факторов,

– резюмировал лидер Украины.

Такое давление, по словам Зеленского, направлено на то, чтобы заставить страну "подчиниться" до весны.

Какие последствия последних атак оккупантов?