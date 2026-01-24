Последствий атак станет меньше, – военный сказал, как усилить украинскую ПВО

Украине необходимо усиление противовоздушной обороны. Прежде всего путем закупок и изготовления дронов-перехватчиков. Также это обучение специалистов. Ведь нужны операторы и аналитики, которые работают с системами искусственного интеллекта.

Кроме того, это воплощение идеи о "стене дронов". Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил 24 Каналу, что они должны размещаться в прифронтовых городах, в регионах, граничащих с территорией России.

"Это переход к реализации, практического воплощения той идеи, которая была предложена во второй половине прошлого года и касалась "стены дронов", которые должны быть в прифронтовых городах, например, в Херсоне. Так же в регионах, граничащих с территорией России. То есть в тех точках, где, по анализу, есть больше маршрутов российских БПЛА", – сказал он.

Что уменьшит последствия российских атак?

Александр Мусиенко подчеркнул, что сразу возникает вопрос о прикрытии операторов БПЛА, которые будут работать. Нужно усиление мобильных групп и не только. Также по усилению объектового ПВО. Развитие мобильных групп, которые могут быть оснащены переносными зенитно-ракетными комплексами, очень хорошо себя показало.

Что касается ракет, то конечно, как только мы будем получать больше перехватчиков и систем, будем понимать объекты, которые стратегически важнее всего прикрыть в определенный момент, и закрепить за ними работу определенных комплексов на базе объектового ПВО, я думаю, сразу это усиление станет ощутимым, и последствий российских атак точно станет меньше,

– пояснил военнослужащий.

По его словам, для того, чтобы воплотить это интегрированное объектовое ПВО, нужно больше сил и средств. Сейчас над этим работают. Есть понимание того, что это надо делать.

ПВО для Украины: последние новости