Наслідків атак стане менше, – військовий сказав, як посилити українську ППО
- Україні необхідно посилити ППО шляхом закупівлі та виготовлення дронів-перехоплювачів, а також навчанням фахівців для роботи з системами штучного інтелекту.
- Розміщення "стіни дронів" у прифронтових містах і регіонах, які межують з Росією, зменшить наслідки російських атак, і для цього потрібне посилення мобільних груп з переносними зенітно-ракетними комплексами.
Україні потрібне посилення протиповітряної оборони. Насамперед шляхом закупок та виготовлення дронів-перехоплювачів. Також це навчання фахівців. Адже потрібні оператори та аналітики, які працюють з системами штучного інтелекту.
Крім того, це втілення ідеї щодо "стіни дронів". Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що вони мають розміщуватися в прифронтових містах, у регіонах, які межують з територією Росії.
Читайте також Окупанти запустили дрони по Україні: де наразі є загроза удару
"Це перехід до реалізації, практичного втілення тієї ідеї, яка була запропонована в другій половині минулого року і стосувалася "стіни дронів", які мають бути в прифронтових містах, наприклад, в Херсоні. Так само в регіонах, які межують з територією Росії. Тобто у тих точках, де, за аналізом, є більше маршрутів російських БпЛА", – сказав він.
Що зменшить наслідки російських атак?
Олександр Мусієнко підкреслив, що одразу постає питання щодо прикриття операторів БпЛА, які будуть працювати. Потрібне посилення мобільних груп і не тільки. Також щодо посилення об'єктового ППО. Розвиток мобільних груп, які можуть бути оснащені переносними зенітно-ракетними комплексами, дуже добре себе показав.
Що стосується ракет, то звичайно, як тільки ми будемо отримувати більше перехоплювачів і систем, будемо розуміти об'єкти, які стратегічно найважливіше прикрити в певний момент, і закріпити за ними роботу певних комплексів на базі об'єктового ППО, я думаю, одразу це посилення стане відчутним, і наслідків російських атак точно стане менше,
– пояснив військовослужбовець.
За його словами, для того, щоб втілити це інтегроване об'єктове ППО, потрібно більше сил та засобів. Зараз над цим працюють. Є розуміння того, що це треба робити.
ППО для України: останні новини
Президент України Володимир Зеленський домовився з Дональдом Трампом про посилення української ППО. Він заявив, що вдалося домовитися про постачання ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив, як можна покращити ППО. Нинішню ситуацію можна виправити й збивати російські дрони ще на підльоті. За його словами, для цього потрібно наростити відповідну кількість засобів. Тобто вийти на значно більші темпи виробництва.