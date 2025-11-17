Поражены 3 важные цели: военный эксперт назвал успехи ВСУ за прошедшую неделю
- Украинские военные за последнюю неделю показали впечатляющие результаты работы по российским целям на территории страны-агрессора, атаковав 3 важные цели.
- Силы обороны нанесли удары по 2 аэропортам и элитному подразделению врага.
Российско-украинская война выходит на новый уровень – теперь это война беспилотных систем. Оккупанты пытаются атаковать дронами и ВСУ, и мирные города, тем временем Силы обороны Украины бьют по критическим объектам для оккупантов на их территории.
За последнюю неделю можно отметить минимум три важных удара для украинских военных. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что все они направлены исключительно на ослабление врага.
Каких успехов достигли ВСУ на прошлой неделе?
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики отметил, что процесс уничтожения российских целей за последнее время можно рассматривать глобально.
Сейчас идет настоящая война дронов. Они присутствуют не только на поле боя – российские "Шахеды" терроризируют украинцев, одновременно наши БпЛА постоянно атакуют цели на территории России,
– подчеркнул он.
За последнюю неделю украинские военные достигли 3 успехов, которые серьезно влияют на способности россиян:
- удар по Донецкому аэропорту, где россияне расположили инфраструктуру для запуска "Шахедов". Удалось уничтожить более 1000 видов БпЛА, которые должны были бы лететь на наши города;
- удар по аэродрому в Кировском в Крыму, где сдетонировали склады с боеголовками. Там также удалось уничтожить беспилотники;
- удар по элитному российскому подразделению "Рубикон".
Что еще известно о последних поражениях?
- 17 ноября было зафиксировано попадание в энергетическую подстанцию 500 кВ в поселке Вешкайма. Она обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области. Через атакованный объект проходят "значительные объемы электроэнергии".
- Тем временем в Новосибирске СБУ уничтожила 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара россиян. В СБУ объяснили, что каждая такая уничтоженная система – это дыра в обороне, которой точно воспользуются украинские беспилотники и ракеты.
- Дроны также атаковали НПЗ в Рязани и Самаре. В последнем расположен Новокуйбышевский НПЗ, который производит топливо для российской военной авиации.