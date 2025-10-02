Россия пытается обострить ситуацию как непосредственно на поле боя в Украине, так и в целом в Европе. Сейчас от страны-агрессора можно ожидать любых провокаций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова для Укринформа.

Какова цель российских провокаций?

Андрей Гнатов отметил, что ничего не происходит "просто так", и угрозы территориальной целостности и национальной безопасности нужно рассматривать очень серьезно.

Сейчас Россия применяет различные способы и методы, в частности гибридные, для достижения своих стратегических целей. По словам начальника Генштаба ВСУ, противник осуществляет попытки давить на партнеров Украины, чтобы продемонстрировать бесперспективность дальнейшей поддержки.

Речь идет, в частности, о проведении совместных стратегических учений "Запад-2025", которые были направлены прежде всего на демонстрацию силы странам-членам НАТО.

Дальнейшие действия по нарушению воздушного пространства европейских стран БпЛА и российскими истребителями были прогнозируемой игрой на повышение ставок для проверки реакции НАТО, как военно-политического блока в целом, так и отдельных его членов, которые в основном определяют политику Альянса,

– пояснил Гнатов.

По его словам, военный аспект этих провокаций – проверка готовности системы ПВО на восточном фланге НАТО.

От России можно ожидать любых провокаций, и нужно быть готовым к совместному решительному ответу на действия агрессора,

– подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

Он также сообщил, что президент Украины заявил о готовности к совместной защите воздушного пространства и обмену опытом с партнерами по противодействию дронам. Украина, по его словам, предлагает помощь в виде технологий, обучения экипажей и предоставления разведывательных данных.

Российские дроны нарушают европейское воздушное пространство