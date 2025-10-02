Росія намагається загострити ситуацію як безпосередньо на полі бою в Україні, так і загалом у Європі. Наразі від країни-агресорки можна очікувати будь-яких провокацій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова для Укрінформу.

Яка мета російських провокацій?

Андрій Гнатов зазначив, що нічого не відбувається "просто так", і загрози територіальній цілісності та національній безпеці потрібно розглядати дуже серйозно.

Наразі Росія застосовує різні способи та методи, зокрема гібридні, для досягнення своїх стратегічних цілей. За словами начальника Генштабу ЗСУ, противник здійснює спроби тиснути на партнерів України, щоб продемонструвати безперспективність подальшої підтримки.

Йдеться, зокрема, про проведення спільних стратегічних навчань "Захід-2025", які були спрямовані насамперед на демонстрацію сили країнам-членам НАТО.

Подальші дії щодо порушення повітряного простору європейських країн БпЛА та російськими винищувачами були прогнозованою грою на підвищення ставок для перевірки реакції НАТО, як військово-політичного блоку в цілому, так і окремих його членів, які в основному визначають політику Альянсу,

– пояснив Гнатов.

За його словами, військовий аспект цих провокацій – перевірка готовності системи ППО на східному фланзі НАТО.

Від Росії можна очікувати будь-яких провокацій, і потрібно бути готовим до спільної рішучої відповіді на дії агресора,

– підкреслив начальник Генштабу ЗСУ.

Він також повідомив, що президент України заявив про готовність до спільного захисту повітряного простору та обміну досвідом із партнерами щодо протидії дронам. Україна, за його словами, пропонує допомогу у вигляді технологій, навчання екіпажів та надання розвідувальних даних.

Російські дрони порушують європейський повітряний простір