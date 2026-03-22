Сеть складов боеприпасов России на Донбассе раскрыта: агенты "Атэш" обнаружили запасы оккупантов

Агенты продолжают уничтожать боевой потенциал врага. Об этом говорится в сообщении партизанского движения "Атеш".

Что известно о сети складов боеприпасов, которую удалось найти?

Движение "Атеш" получило от агентов, которые находятся непосредственно в подразделениях Вооруженных сил России, большой массив данных о складах боеприпасов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Обнаруженные объекты используются для хранения артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметров и минометных мин, поставляющих артиллерию и минометные расчеты на фронте.

Часть выявленных складов уже уничтожена или не существует, а остальные вскоре почувствуют последствия. Один из агентов, который передал данные, недавно присоединился к "Атеш", что позволяет движению оперативно анализировать и координировать удары по выявленным объектам.

Партизаны обнаружили сеть складов боеприпасов / Фото движение "Атеш"

