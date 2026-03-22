Мережа складів боєприпасів Росії на Донбасі розкрита: агенти "Атеш" виявили запаси окупантів

Рух "Атеш" отримав від інформаторів із підрозділів Збройних сил Росії великий обсяг даних про склади боєкомплектів на тимчасово окупованих територіях Донеччини. На об'єктах зберігаються артилерійські снаряди та мінометні міни, що забезпечують роботу російської артилерії та мінометних розрахунків.

Агенти продовжують знищувати бойовий потенціал ворога. Про це йдеться у повідомлення партизанського руху "Атеш".

Що відомо про мережу складів боєприпасів, яку вдалося знайти?

Рух "Атеш" отримав від агентів, які перебувають безпосередньо в підрозділах Збройних сил Росії, великий масив даних про склади боєприпасів на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Виявлені об'єкти використовуються для зберігання артилерійських снарядів калібру 152 міліметрів та мінометних мін, що постачають артилерію та мінометні розрахунки на фронті.

Частина виявлених складів вже знищена або не існує, а решта незабаром відчують наслідки. Один із агентів, який передав дані, нещодавно приєднався до "Атеш", що дозволяє руху оперативно аналізувати й координувати удари по виявлених об'єктах.

Партизани виявили мережу складів боєприпасів / Фото рух "Атеш"

